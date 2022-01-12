احتضنت بلدية قنزات فعاليات افتتاح السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2972 / 2022 لولاية سطيف تحت إشراف الوالي كمال عبلة في ثانوية الشهيد عليان أعمر بمركز مدينة قنزات ومن تنشيط المجلس الشعبي البلدي لبلدية قنزات بالتنسيق مع دار الشباب وجمعية ثافاث النسوية التي تعتبر أول جمعية للمرأة في تاريخ المنطقة وكذا عدة جمعيات أخرى.

أشرف والي ولاية سطيف على هذا الافتتاح الرسمي معلنا أن منطقة قنزات ستكون محطة انطلاق للسنة الأمازيغية الجديدة و وقف على بعض النشاطات والعروض الغنائية والمسرحية بعدما زار معرض الأواني والوسائل التقليدية والألبسة والحلويات وبعدها ألقى كلمة بالمناسبة واستمع إلى مداخلات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قنزات أحمد سعادات ورئيس بلدية حربيل شهير بلقاضي وكلمة الأستاذ الروائي وليد ساحلي. بحضور الهيئة المرافقة والسلطات الأمنية والإدارية.

قام والي الولاية بزيارات ميدانية وأشرف على تدشين المقر الجديد لدائرة قنزات وكذا المدرسة القرآنية سيدي علي أوخليفة وبعدها قام بزيارة زاوية الجامع أوقري أين تم استقباله من أعيان الزاوية على رأسهم الشيخ أحمد عبد السلام الذي ألقى كلمة أمام الوالي حول تاريخ الزاوية ومنطقة آيث يعلى ممجدا تاريخها النضالي والعلمي. وختم الوالي زيارته مرورا بورشة الخبير عبد المؤمن بن مصباح للوحات الرقمية الذكية والتسيير عن بعد.