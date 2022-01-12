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تحديد تاريخ إقامة "شان" الجزائر و"كان" كوت ديفوار

رياضة
12 جانفي 2022 ()
إسلام.ب
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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تاريخ إقامة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر السنة المقبلة.

وحسب ما نقلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان، اليوم الأربعاء، فإن بطولة "الشان" ستقام بين 8 و31 جانفي 2023 في الجزائر.

كما ستحتضن الجزائر أيضا بطولة إفريقيا للمنتخبات أقل من 17 سنة في الفترة الممتدة بين 8 و30 أفريل 2023.

فيما يخص كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها كوت ديفوار، فقد عادت "الكاف" لإقامتها في فترة الصيف، حيث تم تحديد تاريخ 23 جوان 2023 لبدايتها، فيما سيقام النهائي في 23 جويلية من نفس السنة.

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