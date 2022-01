Le ministère de la défense nationale a rendu aujourd’hui public, le bilan opérationnel de la lutte contre la criminalité.

Ce bilan souligne que des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période 1er au 11 janvier 2022, plusieurs opérations ayant abouti à l’arrestation de (26) éléments de soutien aux groupes terroristes à la découverte et la destruction de (13) casemates pour terroristes, ainsi que de (03) bombes de confection artisanale, à Aïn Defla et Bouira.

Pour ce qui est de la lutte contre le narcotrafic, le même bilan fait état de l’arrestation de (19) narcotrafiquants et l’avortement de tentatives d’introduction d’énormes quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à (23) quintaux et (31) kilogrammes de kif traité.

La même source ajoute que (40) autres narcotrafiquants ont été arrêtés et (04) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, ainsi que (136) kilogrammes de kif traité de (88002) comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires.