Fin de rencontre rocambolesque ce mercredi entre la Tunisie et le Mali. L'arbitre zambien, Janny Zikwaze, qui participe à sa cinquième Coupe d'Afrique, a sifflé la fin de la rencontre avant même la fin des 90 minutes réglementaires, alors que le quatrième arbitre n'avait pas encore annoncé le temps additionnel. Les Tunisiens, qui étaient alors menés 1-0, ont perdu leur sang-froid et ont immédiatement alpagué l'homme de loi, qui a été escorté hors du terrain et a refusé de revenir sur sa décision. Une décision insensée, d'autant qu'elle fait suite à un premier gros raté, puisque Janny Zikwaze avait déjà sifflé la fin du match à la 85e minute! Les Tunisiens avaient évidemment protesté et l'arbitre avait fait reprendre la rencontre.