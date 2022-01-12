شهدت مقابلة المنتخب التونسي ونظيره المالي في كأس الامم الإفريقية، اليوم الأربعاء، مهزلة تحكيمية بطلها الحكم الزامبي جاني سيكاوزي.

وكانت البداية بعدما أطلق ذات الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 86 وسط دهشة الحاضرين في ملعب ليمبي، وكل من شاهد المقابلة في الشاشة الصغيرة.

وبعد احتجاجات كبيرة من البعثة التونسية واصل الحكم اللعب ليعلن بعدها النهاية قبل انتهاء التسعين دقيقة بثوان قليلة في أغرب لقطات كرة القدم في القرن الحديث.

وانتفض الطاقم الفني والإداري للمنتخب التونسي في وجه الحكم، باعتبار أن الأخير لم يعلن الوقت بدل الضائع الذي كان من الممكن أن يسمح لأشبال الكبير من تعديل النتيجة، خاصة وأن الخصم كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد البديل بلال توري.

وبعد حوالي 20 دقيقة عاد الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الرابع لاستئناف المقابلة وسط دخول اللاعبين الماليين ورفض الجانب التونسي استكمال المواجهة، ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن النهاية.

ما حدث في مقابلة اليوم لا يشرف بالتأكيد القارة السمراء وسيسيل الكثير من الحبر في الاأيام القليلة المقبلة.