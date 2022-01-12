انهزم المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، أمام نظيره المالي في افتتاح مقابلات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتحت درجة حرارة عالية على ملعب مدينة ليبي الواقعة جنوب شرق الكاميرون، حسم نسور مالي المواجهة بهدف وحيد سجله ابراهيما كوني في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.

وسنحت الفرصة للتوانسة من أجل تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء في منتصف الشوط الثاني، لكنها ضاعت عن طريق المخضرم وهبي الخزري.

وبهذا تتصدر مالي المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار المواجهة الثانية التي ستجمع غامبيا وموريتانيا على نفس الملعب.