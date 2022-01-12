12 جانفي 2022
إشتراك دخول
12 جانفي 2022 °C

بداية غير موفقة للمنتخب التونسي في "الكان"

رياضة
12 جانفي 2022 ()
إسلام.ب
+ - 0 قراءة

 

انهزم المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، أمام نظيره المالي في افتتاح مقابلات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتحت درجة حرارة عالية على ملعب مدينة ليبي الواقعة جنوب شرق الكاميرون، حسم نسور مالي المواجهة بهدف وحيد سجله ابراهيما كوني في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.

وسنحت الفرصة للتوانسة من أجل تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء في منتصف الشوط الثاني، لكنها ضاعت عن طريق المخضرم وهبي الخزري.

وبهذا تتصدر مالي المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار المواجهة الثانية التي ستجمع غامبيا وموريتانيا على نفس الملعب.

كلمات دلالية:

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة