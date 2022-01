Le tribunal de constantine a condamné deux personnes poursuivies pour des faits de spéculations illégales autour du produit de première nécessité qu'est l'huile de table, après leur présentation au parquet conformément aux procédures de comparution immédiate.

Un communiqué partagé par le procureur de la république du tribunal de Constantine, précise avoir eu des informations indiquant que l'un des commerçants emmagasinait des quantités importantes d'huile dans un local non déclaré auprès des services commerciaux de la wilayas de Constantine, que les suspects utilisaient pour le stockage de marchandises non déclarées.

Raison pour laquelle un ordre de perquisition a été émis, et a permis la découverte de plus de 4000 unités d'huile de table emmagasinée. le même communiqué rapporte que la première personne (M.A) a été condamnée à 7 années de prison ferme, et à une amende de 600 milles dinars.

Le deuxième individu (M.H) a écopé pour sa part d'une peine de 3 ans de prison ferme et à 500 milles euros d'amende.