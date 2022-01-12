قدّم مسؤولو مولودية الجزائر، عرضا رسمياً لمهاجم نجم بن عكنون، جاوشي، والذي تحدثوا معه وطلبوا منه الالتحاق بفريقهم خلال فترة الميركاتو الشتوية.

ويبدو أن مهاجم ذوي أصحاب الزي الأحمر والأسود متحمّس لهذا العرض بحيث منح لهم موافقته وأكد لهم أنه سيكون سعيداً بتقمص ألوان العميد ولكن ذلك يتطلب جلب موافقة إدارة فريقه الحالي.

وفي هذا الإطار علمت "الخبر" من مصادرها الخاصة أن مسيري النجم وبعد علمهم بقضية الاتصال، اشترطوا على نظرائهم في "العميد" الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الحديث عن القيمة المالية لهذا التحويل خاصةً أن اللاعب السابق لاتحاد البليدة لا زال مرتبطا بعقد مع فريقه الحالي الذي لا يرغب في التنازل عنه بكل سهولة خاصةً أنه يعتبر من بين أفضل العناصر في تشكيلة المدرب زميتي وقد ساهم في العديد من الأهداف لحد الآن.