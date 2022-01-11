في أزمة جديدة في الأفق، نشرت قيادة أركان الدفاع الإسبانية، اليوم الأربعاء، صورا لإحدى سفنها البحرية في مياه حوض البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة مليلية، مرفقة برسالة تبرز استعدادها للدفاع عن الأراضي الموجودة "تحت السيادة الإسبانية".

وتأتي هذه الخطوة في غمرة الجولة الجديدة من مسلسل الأزمات بين المغرب وإسبانيا، والمتعلقة بالجزر الجعفرية، فليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش الإسباني لنشر قواته في أقاليمه البحرية، إذ سبق له أن نشر قواته من قبل خلال أزمة الهجرة السرية التي عرفتها مدينة سبتة قبل أشهر.

ونشرت قيادة الأركان الإسبانية على حسابها في "تويتر" صورا للسفينة العسكرية المخصصة لدوريات مراقبة السواحل P45 Audaz بما في ذلك صورة مقربة لأحد مدافعها، وقالت "تعمل الوحدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان إمكانية التنقل في خطوط المرور التجارية الأساسية لإسبانيا"، حيث تتواجد داخل المياه الإقليمية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا زالت فيه العلاقات المغربية الإسبانية تعيش على وقع أزمة الجزر الجعفرية الموجودة على بعد حوالي 76 كيلومترا من مليلية، وذلك بعد قيام الحكومة المغربية بمنح تراخيص إنشاء مزارع سمكية على بعد كيلومتر واحد من يابسة الأرخبيل الصغير، الأمر الذي اعتبرته مدريد "اعتداء" على حدودها البحرية، حيث قام وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس ببعث رسالة احتجاج إلى سفارة المغرب في إسبانيا.

وتذكر هذه الخطوة بما قامت به البحرية الإسبانية بداية جوان من العام الماضي، حين لجأت أيضا إلى "تويتر" لنشر فيديو يظهر عملية إمداد جوي عبر مروحية عسكرية لعناصر الجيش الموجودين في جزيرة النكور، مرفقة الفيديو بعبارة تقول إن الأمر يتعلق بمهمة لدعم القوات الإسبانية الموجودة في "مناطق السيادة الوطنية في شمال إفريقيا"، وهو الأمر الذي حدث بعد أسبوعين من رفع السلطات المغربية مراقبتها لحدود سبتة، ما أدى إلى وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى المدينة.

وكشفت تقارير إخبارية عن مخاوف اسبانية من تحول الجزر الجعفرية إلى وجهة جديدة للمهاجرين غير الشرعيين المغاربة، وجاءت هذه المخاوف بعد وصول 18 مهاجرا غير شرعي الى "لاكوارديا سيبيل" بالجزر الجعفرية في ظرف ثلاثة أيام فقط، وطلبوا اللجوء.

وأبرزت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بمغاربة تمكنوا من التسلل إلى المنطقة وطلبوا بعد وصولهم إلى الجزر، اللجوء السياسي من السلطات المختصة لكن دون جدوى، موضحة أن الحرس المدني أعادهم بعد ساعات قليلة إلى الأراضي المغربية.