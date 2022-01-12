أغلقت الثلوج التي تساقطت على مرتفعات ولايتي البويرة وتيزي وزو عدة طرق وطنية أم حركة المرور.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" أن الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال في بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في منطقتي كول تيروردة وعين الزبدة التابعة إقليميا لبلدية الشرفاء.

أما بولاية تيزي وزو فأغلق تراكم الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان.

وأضاف نفس المصدر إن بقية الطرق بالولايتين مفتوحة في وجه حركة المرور، لكن بتطلب من مستعمليها توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.