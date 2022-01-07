تواجه الأرجنتين موجة طقس حار قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن سخونة على هذا الكوكب.

وقالت شبكة "VOA" الأمريكية إن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي تشهده الأرجنتين يجهد شبكات الكهرباء ويجبر السكان على البحث عن ملاذ في الأماكن الظليلة.

واقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في أجزاء من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن مئات الآلاف من المواطنين، بعد تعطل شبكات الكهرباء في العاصمة بوينس آيرس وحولها.

من جانبه، صرح خوسيه كاسابال، 42 عاما، الذي اصطحب أطفاله إلى مكان أقل حرارة: "عدت إلى المنزل وكنا بدون كهرباء وكان المنزل عبارة عن فرن، لذلك اصطحبتهم إلى منزل جدتهم للسباحة في المسبح".

وصرح مواطن آخر يدعى جوستافو باريوس، 34 عاما، بينما كان يجلس في ظل الأشجار: "حتى الصباح الباكر كان الجو حارا جدا، حوالي 31 درجة، ليس لدي مكيف هواء في المنزل، وكانت المروحة تنشر هواء ساخنا، إنه أمر لا يطاق".

وأهابت السلطات المحلية بالسكان بالبقاء بعيدا عن أشعة الشمس في أشد فترات اليوم حرارة، وارتداء ملابس خفيفة والحفاظ على رطوبة الجسم.

وقال هوراسيو رودريجيز لاريتا، عمدة مدينة بيونس آيرس: "علينا أن نكون حذرين للغاية هذه الأيام"، فيما يرى خبير الأرصاد الجوية لوكاس بيرينجوا، إن موجة الطقس الحار كانت خارج التوقعات، مرجحا أن يتم تسجيل ارتفاعات تاريخية".

وأثارت هذه الموجة الحارة تساؤلات حول تغير المناخ، بعد أن شهدت الأرجنتين في السنوات الأخيرة عددًا كبيرا من حرائق الغابات، وانخفاض منسوب المياه في نهر بارانا.