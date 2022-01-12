أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 19 بارون مخدرات، وحجزت أزيد من 23 قنطارا من المخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

ووفق حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، في الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 11 جانفي 2022، فقد تم إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وقدرت الكمية بـ 23 قنطارا و31 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين وضبط أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 136 كيلوغرام من الكيف المعالج وكذا 96352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، تم توقيف 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، وتدمير13 مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع أثناء عمليات بحث وتمشيط في عين الدفلى والبويرة.