أدانت محكمة قسنطينة شخصين متابعين بالمضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة بالسجن النافذ بعد تقديمهما وفق إجراءات المثول الفوري.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة، أنه وعلى إثر معلومات تفيد بقيام أحد التجار بتخزين مادة الزيت بكميات معتبرة في أحد المستودعات غير مصرح به لمصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة وأن المتهمين يستغلانه في تخزين البضائع بدون إعلام مديرية التجارة المختصة.

وعلى هذا الأساس تم تسليم اذن بالتفتيش الذي أسفر عن وجود أزيد من 4000 وحدة من زيت المائدة مخزنة. وحسب ذات البيان، فقد أدانت المحكمة الشخص الأول (م.ع) بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف دينار مع الأمر بالإيداع بينما أدين والده (م.ح) بـ 3 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة.