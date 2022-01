Le premier ministre et ministre des finances Aymen Benabderrahman a présenté ses félicitations au peuple algérien à l'occasion de l'arrivée de la nouvelle année Amazigh 2972. Lors d'un mot qu'il à eu cette occasion, le premier ministre a déclaré : "La nouvelle année Amazigh 2972 se présente à nous, et la célébration de Yenayer, sur les pas de nos pères et nos Aïeux a un goût spécial.

Il s'agit en effet, de la célébration de notre patrimoine afin que celui-ci puisse s'enraciner plus profondément dans notre société en tant que marqueur à part entière de notre personnalité algérienne, et comme une expérience de la diversité culturelle de notre pays". En ajoutant : "Assegas Amegaz, Assegas Amerbouh aux algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays, et je prie dieu pour que cette année, soit une année de bénédiction et de profusion pour tout les algériens".