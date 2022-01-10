أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مديري التجارة الجهويين والولائيين بمضاعفة جهودهم لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع من خلال تشديد الرقابة الميدانية.

ودعا الوزير، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي "فايسبوك"، خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لمتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والمحافظة على التواجد الآني والمتابعة الدائمة خاصة في فترة العطل الرسمية والأسبوعية.

كما دعا "إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها خاصة مع الشركاء والمهنيين، لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، إضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع، في ظل توفر المنتجات وتضاعف إنتاج بعض المواد الاستهلاكية والتي تشهد اختلالات في التوزيع وضغطا في الطلب في الأيام الأخيرة".