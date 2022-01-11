عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، في إطار آلية التشاور والتنسيق الثنائي على المستوى الوزاري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، "وبهذه المناسبة، سلم الوزير لعمامرة لنظيره السعودي رسالة خطية بعث بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف، إن المحادثات "تركزت بين رئيسي دبلوماسية البلدين حول علاقات الأخوة والتعاون، وكذا الأوضاع الحساسة التي يمر بها العالم العربي، وسبل مواجهة التحديات المفروضة عليه، وآفاق كسب رهان العمل العربي المشترك".

وأشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بـ "عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبالآفاق الواعدة لتعزيزها، بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين، ويحقق طموحات وتطلعات الجانبين"، وفقا لذات البيان.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، "تمحورت المشاورات بين الوزير لعمامرة، والأمير فيصل بن فرحان، حول الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، والتحضير للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك، وبالخصوص القمة العربية بالجزائر"، حيث "تناول الوزيران بالدراسة أهم محطات المسار التحضيري بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة التي يرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق بشأنه عبر مشاورات أوسع".

واتفق الطرفان على "مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في شهر فيفري المقبل" يضيف بيان الخارجية.