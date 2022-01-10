ثمن وزير النقل عيسى بكاي مقترح وضع لافتات ذكية لمساعدة السائقين على تجنب الطرقات المزدحمة وتسهيل حركة المرور.

وجاء في بيان لوزارة النقل عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "وزير النقل عيسى بكاي أستقبل أمس، بمقر الوزارة رئيسة جمعية ممرني مدارس تعليم السياقة حيث عرضت جملة من الاقتراحات تمحورت حول مساعدة السائقين على تجنب الطرق المزدحمة بوضع لافتات ذكية على مستوى الطرق أو إرسال المعلومة للهواتف المحمولة، وكذا ضرورة إدراج التربية المرورية في المدارس، بالإضافة إلى هذا قدمت رئيسة الجمعية شريط يحتوي دروسا للأطفال حول الإشارات المرورية".

وفي هذا الشأن، ثمن الوزير هذه الأفكار والمقترحات، داعياً رئيسة الجمعية إلى التقرب من السلطة المنظمة للنقل الحضري بالجزائر لدراسة فكرة اللافتات الذكية وسبل تجسيدها على أرض الواقع والتفكير في تمويل المشروع في إطار المؤسسات الناشئة وبمرافقة حاضنة الأعمال التابعة لوزارة النقل "نقل تاك".

أما فيما يخص التربية المرورية، أضاف ذات البيان، فإن الوزير أكد على أن مشروع مرسوم تنفيذي قد تم إعداده على مستوى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية ومصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وسيتم إرساله للأمانة العامة للحكومة قريبا، ويمكن إشراك المختصين من الجمعية لإثراء أحكامه وبرامج التدريس المقترحة، باعتبارهم الأكثر إلماما بمواضيع السلامة المرورية.