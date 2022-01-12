يلتقي سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، منتخبا غينيا الاستوائية وكوت ديفوار على ملعب لحساب ثاني مواجهات المجموعة الخامسة من منافسة أمم إفريقيا والتي تعادل فيها المنتخب الجزائري ضد سيراليون بدون أهداف.

وقال كاسترو نوبو مساعد غينيا الاستوائية قبل اللقاء المرتقب:" نحن لا نخاف من أي فريق، نحن هنا مثل الفرق الـ 23 وسندافع عن فرصنا كوت ديفوار فريق رائع، لكن آخر مرة لعبنا فيها ضدهم كان التعادل 1-1."

وأردف في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي لـ " الكاف" :" سيكون كأس الأمم الإفريقية هذا مميزًا جدًا للجميع، إنها مسابقة رائعة ومجرد خوضنا البطولة خارج بلدنا لا يعني أننا لا نملك طموحات".

أما مدرب منتخب الفيلة الإيفوارية باتريس بوميل فأكد: " في كوت ديفوار نذهب لتحقيق الفوز في كل مباراة، غينيا الاستوائية فريق يصعب اللعب ضده دائمًا، الفريق لديه الدافع للقيام بعمل جيد في هذه المسابقة، كل اللاعبين جاهزون وليس لدينا أعذار".