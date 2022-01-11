توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشرية التعايش معه في المستقبل، على الرغم من أنه لا يزال وباءً حتى هذه الأثناء.

وأعربت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، عن شكوكها حول إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مشيرة إلى أن تكرار إعطاء هذه الجرعات لا يعد استراتيجية "مستدامة".

وقال مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية، ماركو كافاليري، "إذا كانت استراتيجيتنا تقوم على التطعيم كل أربعة أشهر، سينتهي بنا الأمر أمام مشاكل في الاستجابة المناعية".

وتابع كافاليري في مؤتمر صحفي "لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها" وأضاف كافاليري "مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم، سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".لكنه شدد على أنه "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".