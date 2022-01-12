أصيب سبعة أشخاص في اصطدام تسلسلي لخمس مركبا وقع فجر اليوم الأربعاء بالطريق السيار شرق ـ غرب في شطره العابر لولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية في بيان، أن مركز إسعاف الطرقات بتاجنانت مدعوما بالوحدة الثانوية شلغوم العيد، تدخل هذا الأربعاء في حدود الساعة الخامسة وسبعا وعشرين دقيقة (05:27)، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين خمس مركبات بالطريق السيار شرق-غرب وبالضبط في النقطة الكيلومترية 115 ببلدية تاجنانت باتجاه سطيف.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى استعجالات مستشفى العلمة بالإضافة إلى ثلاثة آخرين تم نقلهم من قبل الخواص.

وبالنسبة للخسائر المادية فقد نجم عن الحادث تحطم مقدمات والجهات الخلفية لكل من السيارة الأولى من نوع داسيا داستر تحمل ترقيم ولاية عنابة والسيارة الثانية من نوع هيوندي i10 تحمل ترقيم ولاية ميلة والثالثة من نوع مرسيديس سي 250 تحمل ترقيم ولاية ميلة والرابعة من نوع بيجو 406 تحمل ترقيم ولاية المسيلة وتحطم جزئي لمقدمة شاحنة من نوع GMC تحمل ترقيم ولاية ميلة.