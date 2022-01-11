قدم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2972.

وقال الوزير الأول في رسالة تهنئة: "تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2972، والاحتفاء بيناير، على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص"، -يضيف الوزيرالأول- إنه إحياء لتراثنا الأصيل ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا".

وتابع: "أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل والمهجر، وأتضرع إلى الله تعالى أن يكون "العام" حاملا للخيرات والبركات علينا جميعا".