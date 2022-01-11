قال المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار، إن الجزائر تواصل رزنامة اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وستستقبل خمسة ملايين جرعة الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير معهد باستور في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الجرعات الأولى من الشحنة ستبدأ في الوصول بداية من الأسبوع المقبل وتتضمن عددا من اللقاحات منها كوفاكس، جونسون واسترازيينكا.

ودعا الدكتور درار المواطنين إلى عدم تفويت الفرصة والإقبال على التلقيح، مؤكدا أن الوفيات جراء الإصابة بكورونا تم تسجيلها وسط المواطنين غير الملقحين.

وشدد الدكتور فوزي درار على ضرورة أخذ اللقاح للخروج من هذا الوضع الصحي داعيا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي.