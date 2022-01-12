شهدت بعض ولايات الوطن، صبيحة اليوم الأربعاء، ضبابا كثيفا وجليدا وتساقطا للثلوج في بعض المحاور والطرقات مما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" في "فايسبوك"، أن اليقظة مطلوبة بمفترق الطرق الوطنية رقم 31 و87 بمنطقة بايو بلدية وادي الطاقة في ولاية باتنة بسبب تساقط الجليد والثلوج. كما يشهد الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين بلديتي عين عباسة وسطيف ضبابا كثيفا.

أما بالنسبة للطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي بوقطب وسعيدة فيعرف شللا في حركة المرور بسبب وجود الجليد.

وتنصح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من أن الطريق السيار شمال-جنوب في شطره الرابط بين بلديتي البرواقية والمدية بالضبط على مستوى بلدية بن شكاو وجود جليد يعيق حركة السير.

ونبه ذات المصدر، إلى أن الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل بالضبط عند المخرج الشرقي لبلدية مالبو بسقوط صخرة وسط الطريق وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمالبو رفقة المصالح المعنية بعين المكان من أجل إزاحتها عن الطريق.

بالإضافة إلى الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي البليدة والجزائر تنصح ذات الهيئة مستعمليه بتخفيض السرعة قدر الإمكان كون الرؤية ضعيفة لتفادي الانزلاق.

وفي ذات السياق، يشهد الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت (ميلة) و العلمة (سطيف) اتجاه الجزائر حادث مرور بسبب الجليد.