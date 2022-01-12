سجلت بعض المنتخبات العربية بداية مخيبة في نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون، إذ تعادل المنتخب الوطني الجزائري مع سيراليون دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي افترق عليها منتخبا غينيا بيساو والسودان، فيما سقطت مصر بهدف يتيم أمام نيجيريا، في انتظار نتيجة تونس ضد مالي المقررة بداية من الساعة الثانية بالتوقيت الجزائري.

ووفق موقع " كورة " المختص في الإحصائيات والأرقام فإن خسارة "الفراعنة "، أمام نيجيريا 1-0 هي الأولى من نوعها في دور المجموعات للمصريين، منذ خسارته أمام" الخضر" في 2004 بهدفين مقابل هدف، ولم يخسر الفراعنة بعدها في 16 مباراة خلال نسخ 2006، 2008، 2010، 2017 و2019، وحققت مصر الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مرات. منتخب الجزائر تعادل مع سيراليون لتكون المرة الأولى لمحاربي الصحراء، في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا منذ تعادله مع السنغال في نسخة 2017 وخاض الفريق 3 مباريات في 2019 حقق خلالها الفوز على السنغال، تنزانيا وكينيا.

وللمرة الأولى منذ مواجهة الجزائر والسنغال في دور المجموعات 2015، لم يصل رفقاء محرز في هز شباك المنافس، بعد تعادلهم الايجابي مرتين في 2017 والخسارة 2-1 أمام تونس في 2017 واحراز أهداف في جميع مبارياتهم في 2019.

منتخب السودان بعد تعادله مع غينيا بيساو لم يحقق سوى انتصار وحيد بعد فوزه باللقب عام 1970 وكان ذلك في نسخة 2012 على حساب بوركينا فاسو، وخاض الفريق 14 مباراة حقق فوزا واحدا فقط وتعادل 6 مرات وخسر 7 مباريات.