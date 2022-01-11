قالت منظمة الصحة العالمية أنه خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد حالات كوفيد – 19 الجديدة بشكل كبير على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن "أكثر من 15 مليون حالة جديدة"، وهو ما يمثل "زيادة بنسبة 55 بالمائة" على مدى الأيام السبعة الماضية".

وفي نفس الوقت أبلغت خمس من مناطق منظمة الصحة العالمية الست المنظمة بزيادة عدد المصابين، ففي إفريقيا فقط جرى تسجيل انخفاض بنسبة 11 في المائة، في حين أن الأرقام كانت مرتفعة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، حيث تم على التوالي اكتشاف 418٪ و122٪ من الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسبوع السابق.

كما تم تسجيل زيادة في أوروبا بنسبة 31٪، وأمريكا بنسبة 78٪، وفي شرق المتوسط بنسبة 86٪، في حين زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في إفريقيا بنسبة 84٪، وفي أمريكا بنسبة 26٪، بينما انخفض معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 6٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 11٪.

في المجمل، تلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الماضي، تقارير عن 15.154.666 حالة إصابة بفيروس كورونا و43.461 حالة وفاة بسبب مضاعفات "كوفيد – 19"، وهو ما يزيد على التوالي بنسبة 55٪ و3٪ عن الأسبوع من 27 ديسمبر إلى 2 جانفي الجاري.