كشفت آخر إحصاءات رسمية فرنسية، بوجود أكثر من 600 ألف جزائري حاصل على تصاريح عمل في فرنسا.

وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية فإنه يوجد 622.931 جزائري في نهاية 2020، مقابل 621.106 أشخاص في عام 2019، ما يمثل ارتفاعا طفيفا بحوالي 0.1 بالمائة.

وتأتي الجزائر في المرتبة الأولي من حيت عدد تصاريح الإقامة، وتليها المغرب 554.378 بنهاية عام 2020، وفي المرتبة الثالثة في عدد تصاريح الإقامة في فرنسا، يأتي المواطنون التونسيون بعدد 252.914 شخص، فالأتراك بـ 214.679 شخص، يليهم الصينيون بـ 114.257 شخص.

وفي المجموع، يبلغ عدد تصاريح الإقامة التي منحتها فرنسا في نهاية سنة 2020 حوالي 3.6 مليون تصريح، بارتفاع طفيف ناهز 1.1 بالمائة.

وبشأن تصاريح الإقامة الممنوحة في عام 2020، سجل المغرب الرقم الأعلى بعدد 30.107 أشخاص، واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بعدد 23.888 تصريح إقامة لأول مرة في فرنسا، بانخفاض قدره 12.9 بالمائة مقارنة بعام 2019.