أصيب ليلة البارحة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام تسلسلي لثماني مركبات بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين عين التوتة ومدينة باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية عبر صفحتها على الفايسبوك، اليوم الأربعاء أن وحداتها تدخلت ليلة البارحة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين مدينتي باتنة وعين التوتة وبالضبط قرب قاعدة مؤسسة كوسيدار من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي لثماني مركبات من بينها حافلة تعمل على خط باتنة ـ عين التوتة.

وأضاف نفس المصدر أن الحماية المدنية التي تدخلت بثلاث وحدات وثلاث شاحنات وخمس سيارات اسعاف وبتعداد 31 عونا قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الخمسة في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي.