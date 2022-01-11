أنقذ غطاسو الحماية المدنية لولاية جيجل مساء أمس الثلاثاء، شخصين كانا عالقين في عرض البحر على بعد 60 مترا عن اليابسة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة، إن فرقة الغطس للوحدة البحرية جن جن تدخلت مساء هذا الثلاثاء، بالشاطئ الصخري المسمى الكريار، ببلدية جيجل لإنقاذ شخصين عالقين في عرض البحر على بعد 60 مترا عن اليابسة.

وأضاف نفس المصدر أن تدخل الغطاسين مكن من الوصول إليهما وإنقاذهما من غرق محقق في بحر هائج، مع نقلهما على متن قارب للصيد للخواص ساهم في محاولة الوصول إليهما.

الضحيتان أحدهما البالغ من العمر 20 سنة له خدوش في الأطراف مع برودة في الجسم والثاني عمره 38 سنة، له برودة في الجسم، وقد قدمت لهما الإسعافات في عين المكان ونقلا إلى مستشفى مدينة جيجل.