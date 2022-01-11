توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تهاطل أمطار وتساقط ثلوج على على عدة ولايات بشرق للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا ستتهاطل بداية من ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس، على ولايات سوق أهراس، بجاية، ميلة، ڤالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا. كما ستشهد عدة ولايات باتنة، خنشلة، سطيف، أم البواقي وتبسة تساقطا للثلوج مع تشكل الجليد بداية من ليلة اليوم إلى غاية صبيخة يوم غد الخميس.

وسيتراوح سمك الثلوج المنتظرة بين 10 و15 سم.