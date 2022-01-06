أعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند، الإثنين، نجاح جراحين أمريكيين في زرع قلب خنزير معدل وراثياً في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.



إذ قالت الكلية في بيان إن الجراحة أجريت الجمعة، وأثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم الإنسان، دون رفض فوري.



كان المريض ديفيد بينيت (57 عاماً) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري. ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركّزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.



كما قال بينيت عشيّة العمليّة: "إمّا أن أموت أو أن أجري عملية زرع قلب خنزير هذه. أريد أن أعيش… إنّها خياري الأخير".



بينما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحاً طارئاً لإجراء عملية زرع قلب خنزير ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.



فيما قال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إنّ "هذه عملية جراحية رائدة وتُقرّبنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء".



كما أضاف الجراح الأمريكي قائلاً: "نتقدّم بحذر، لكنّنا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى (زرع قلب خنزير لإنسان) في العالم ستوفّر خياراً جديداً مهمّاً للمرضى في المستقبل".