Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message de soutien à la sélection nationale de football suite à leur match nul face au Sierra Leone, à leur premier match de la coupe de la CAN, au score de 0/0.

Dans un message qu’il a posté sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, le président Tebboune a déclaré : « Vous resterez grands, malgré le nul dans votre premier match au championnat d’Afrique ».

« Nous sommes et nous resterons, toujours, avec vous dans le meilleur et dans le pire », ajoute le président Tebboune.

La sélection nationale affrontera la Guinée équatoriale dans son second match, dimanche prochain, au stade de Japoma dans la ville de Douala au Cameroun.