احتل نادي مولودية الجزائر المرتبة الثانية في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، بعد فوزه في "الداربي" العاصمي أمام الجار نادي بارادو (1-0) ، فيما اكتفت شبيبة الساورة بالتعادل مع أولمبي الشلف (2-2)، كما فرض اتحاد بسكرة التعادل على مضيفه شبيبة القبائل بهدف لمثله، لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة عن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم الثلاثاء.

وبفضل الفوز المحقق على الجار نادي بارادو بهدف سامي فريوي (85)، صعدت المولودية العاصمية الى المركز الثاني ب23 نقطة مناصفة مع شباب قسنطينة المنقوص من مباراة، في حين، ياتي "الباك" في الصف الخامس بـ21 نقطة.

بالمقابل، ضيعت شبيبة الساورة الفوز بعدما كانت متقدمة بهدفين لهدف، إلا ان اولمبي الشلف ادرك التعادل في اللحظات الاخيرة (2-2). وهي النتيجة التي تجعل ابناء الجنوب يحتلون المرتبة الخامسة ب21 نقطة، اما "الشلفاوة" فيتواجدون ضمن المركز 12 ب 11 نقطة.

من جهة اخرى، تعادل فريقا شبيبة القبائل والضيف اتحاد بسكرة (1-1)، حيث يلتحق "الكناري" باتحاد الجزائر في المركز الثامن ب18 نقطة، اما "البساكرة" فيحافظون على مركزهم السابع ب19 نقطة.

جدير بالذكر ان هذه الجولة كانت قد جرت شهر ديسمبر الفارط.

وإليكم نتائج الجولة السادسة كاملة :

مولودية الجزائر - نادي بارادو 1- 0

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة 1 – 1

أولمبي الشلف شبيبة الساورة 2 - 2

الجمعة 3 ديسمبر 2021 :

وداد تلمسان - أولمبي المدية 0-2

سريع غليزان - شباب قسنطينة 1-1

السبت 4 ديسمبر 2021 :

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 1-0

نجم مقرة - وفاق سطيف 0-2

هلال شلغوم العيد - اتحاد الجزائر 0-0

مولودية وهران - امل الاربعاء 1-1

الترتيب : نقاط لعب