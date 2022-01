Le tribunal de Msila a ordonné aujourd’hui de placer cinq (5) personnes sous mandat de dépôt, pour appartenance au mouvement terroriste « Rachad ».

Il s’agit de « M.A » et de « K.K », qui sont des militants du parti du rassemblement pour la culture et la démocratie RCD.

Deux autres individus « O.T.C » et « R.A », étudiants, en plus d’un médecin « S.B » ont, également, été placé sous mandat de dépôt.

Les prévenus ont été accusés de deux délits et de deux crimes, dont l’appartenance au mouvement terroriste « Rachad », pendant que la sixième personne se trouve en fuite.