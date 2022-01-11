علق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، على التعثر الذي سجله "الخضر" في افتتاح مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا بنتيجة سلبية أمام سيراليون.

وجاء في رسالة الرئيس تبون على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية".

وأضاف رئيس الجمهورية "نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله".

وسيخوض المنتخب الوطني، حامل اللقب، مقابلته الثانية في المنافسة الأحد المقبل ضد غينيا الاستوائية على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية.