تصريحات لاعبي المنتخب الوطني عقب مباراة الجزائر- سيراليون (0-0)، التي جرت اليوم الثلاثاء بملعب -جابوما- بدوالا، لحساب الجولة الأولى (المجموعة الخامسة) لكأس إفريقيا للأمم- 2021 (المؤجلة إلى 2022) بالكاميرون:

رامي بن سبعيني: "تمنينا لو بدأنا المنافسة بالفوز، لكن المباراة كانت صعبة جدا، أمام فريق سيراليوني دافع بشكل جيد. كما أن حارسهم أدى مباراة رائعة. لقد أرهقتنا الظروف المناخية هنا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كما أن أرضية الميدان لم تخدمنا تماما. لست هنا لإيجاد الأعذار لكنها هذه حقيقة. افتقدنا للفعالية أمام المرمى كما طغى علينا التسرع. هذه ليست سوى المباراة الأولى صحيح هي نتيجة سيئة، لكن علينا التركيز من أجل التعويض في اللقاء المقبل، من اجل العودة بقوة في هذه الدورة".

يوسف بلايلي: "لقد ضيعنا الكثير من الفرص ولا نلوم إلا أنفسنا، ولو تمكنا من تسجيل هدف واحد لأخذت المباراة منحى آخرا. وأظن أننا كنا نستحق الحصول على ضربة جزاء. وهذه النتيجة ستكون بمثابة درس لنا، لأن الأصعب في انتظارنا. واللعب تحت حرارة شديدة على الثانية زوالا أثر علينا كثيرا، كما أن أرضية الميدان أعاقتنا كثيرا. اعتذر لأنصارنا واعدهم بأننا سنقدم كل ما لدينا لتدارك الأمور".

بغداد بونجاح: "بذلنا كل ما في وسعنا للفوز. خلقنا العديد من الفرص لكن الحظ لم يحالفنا. حارس مرمى الفريق المنافس كان في المستوى. في كرة القدم إذا لم تتمكن من إحراز أهداف ستسجل نتيجة سيئة.

هاريس بلقبلة: " اليوم لعبنا مباراة معقدة . كنا نعلم أن الظروف المناخية ستكون صعبة وهذا ليس التماسا للأعذار، لأن هذا يخص الفريقين وليس نحن فقط. كانت لدينا العديد من الفرص وكان بإمكان ترجمتها إلى أهداف، خانتنا الفعالية أمام المرمى. المباراة انتهت وعلينا التركيز على اللقاء القادم. يتعين علينا رفع المستوى الفني لطريقة لعبنا.