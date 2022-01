Le sélectionneur de la Sierra Leone, John Keister a exprimé sa joie suite au résultat réalisé aujourd’hui par son équipe face à la sélection algérienne (0-0), aujourd’hui mardi à la 5ème journée de la coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

Lors d’un point de presse qu’il a animé suite au match face à la sélection algérienne, John Keister a déclaré que le match était difficile face aux champions d’Afrique, mais nous possédons une équipe qui grandit et avec laquelle nous voulons participer à la CAN.

Nous respectons la sélection algérienne et nous l’avons affronté avec des joueurs expérimentés et d’autres qui sont jeunes. Nous avons aussi prouvé notre professionnalisme dans le jeu. Nous n’avons pas atteint notre objectif mais nous devons nous préparer pour les deux prochains matchs qui restent.