حقق المنتخب النيجيري فوزا ثمينا، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره المصري بنتيجة (1-0) في قمة المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكانت النسور الممتازة الأحسن في أغلب مجريات المقابلة، وافتتحوا باب التسجيل عن طريق لاعب ليستر سيتي كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 بتسديدة خادعت الحارس محمد الشناوي.

وحاول أشبال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش العودة في النتيجة لكنهم لم يخلقوا فرصا كبيرة، بخلاف النيجيريين الذين كانوا الأقرب لتعميق الفارق في أكثر من مناسبة.

وبهذا الانتصار تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط في انتظار الموجهة الأخرى التي ستجمع بين السودان وغينيا بيساو.