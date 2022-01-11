أعرب مدرب منتخب سيراليون، جون كيستر، عن سعادته بالنتيجة المحققة أمام المنتخب الوطني (0-0)، أمسية اليوم الثلاثاء، في افتتاح مقابلات المجموعة الخامسة من كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال كيستر في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة: "المباراة كانت صعبة أمام بطل إفريقيا. لكننا نمتلك فريق بات يكبر مع مرور الوقت، ونريد المشاركة به دوما في 'الكان' ".

وأضاف نفس المتحدث: "لقد احترمنا الفريق الجزائري، حيث واجهناه بعناصر ذات خبرة وأخرى شابة. كما أثبتنا احترافيتنا في الأداء. لم نصل بعد إلى ما نصبو إليه، لكن الآن علينا التحضير للمباراتين المتبقيتين، مع ضرورة التحسن خلالهما. لم نرد العمل تحت الضغط لكن يتوجب علينا المواصلة على هذا المنوال. لقد تمكنا من التماسك دفاعيا وحارسنا قام بواجبه كما ينبغي. أريد تهنئة عناصري بالقول لهم: لقد لعبتم بشكل جيد".

وهل إذا ما يمكن اعتبار هذه النتيجة مفاجأة الدورة، قال كيستر: " سنتأكد من ذلك لاحقا إلا أننا لا نريد الإفراط في التفاؤل. لقد حافظنا على طريقة لعبنا أمام فريق يمتلك مهارات كبيرة، وكنا ندرك أن الوتيرة ستكون جد عالية. دفاعنا كان مستميتا اليوم وعدم تلقينا للأهداف فهذا يعني أننا نجحنا في مهمتنا".