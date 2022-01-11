سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وفق آخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلن ذات المصدر إحصاء 557 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تجاوزت الحصيلة عتبة الـ500 حالة لأول مرة منذ 31 أوت 2021 (506 إصابة).

كما سجلت البلاد ارتفاعا محسوسا في عدد الوفيات الجديدة التي بلغت 14 حالة، وهو أعلى رقم منذ 22 سبتمبر من السنة الماضية.

في نفس السياق، أعلنت الوزارة تماثل 387 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 37 حالة في العناية المركزة.

بذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 223196 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 153102 مصاب والعدد الإجمالي للوفيات 6363 حالة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 15 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات و17 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.