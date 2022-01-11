ألقت مصالح الدرك الوطني باقليم بلدية خناق مايون غربي سكيكدة القبض على ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن شبكة اختصت في تنظيم رحلات غير شرعية للحراقة، وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن المصلحة قد تحصلت على معلومات مفادها أن شبكة تنشط على مستوى الشاطئ الصخري بوالنشم في إقليم بلدية خناق مايون قد اختصت في الإعداد لرحلات سرية مقابل مبالغ مالية، ويضيف البيان أ مصالح الدرك قد حددت هوية 3 أشخاص تم توقيفهم وتحويلهم نهار اليوم الثلاثاء أمام الجهات القضائية المختصة التي وجهت لهم تهمة جناية تهريب المهاجرين عبر البحر بطريقة غير شرعية.