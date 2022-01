Le ministre des Affaires Étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, entame ce mardi une visite de travail en Arabie Saoudite en sa qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

« En sa qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, est arrivé en visite à Riyad, capitale du Royaume frère d’Arabie saoudite », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires Étrangères.« Cette visite s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des directives des dirigeants des deux pays, le président Abdelmadjid Tebboune et gardien des deux saintes mosquées le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saud, et leur souci de consolider les liens de fraternité et de coopération existant entre les deux pays frères », a ajouté le communiqué.

D’après la même source, la visite vise aussi à « renforcer la concertation et la coordination sur les questions d’intérêt commun, en particulier les derniers développements dans l’arène. La Ligue arabe et pour assurer une bonne préparation aux futurs droits d’action arabe commune ».