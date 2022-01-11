شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وجاء في البيان : "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة عمل".

و"تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرصهما على توطيد أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك"، يضيف ذات البيان.