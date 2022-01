Suite au match nul face au Sierra Léon, le coach Djamel Belmadi a exprimé son regret pour ce résultat, mais il a aussi promis de rectifier le tir et de revenir en force lors du prochain match.

«Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition, donc avec une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi. La suite ? Ce sera déjà un match important contre la Guinée Equatoriale », a déclaré Belmadi.

Et d’ajouter « Il faudra gagner, tout simplement. Il faut gagner tous les matchs. On rentre (sur le terrain) avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée pour gagner», a promis le Belmadi.

«On a l’habitude de ce genre d’adversaire mais aujourd’hui on n’a pas fait le nécessaire», a-t-il conclut.