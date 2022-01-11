أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي عن خيبته الكبيرة بعد التعثر المسجل أمام سيراليون (0-0)، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مقابلات "الخضر" في كأس إفريقيا للأمم.

وأكد بلماضي، خلال الندوة الصحفية عقب المواجهة التي احتضنها ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، أن العناصر الوطنية لم تدخل المواجهة جيدا في الشوط الأول أمام منافس منظم، مضيفا أن تأخر افتتاح باب التسجيل منح ثقة أكبر للمنافس.

وأكد الناخب الوطني أن الأمور تحسنت في الشوط الثاني وخلق "الخضر" عدة فرص سانحة، حيث كانت النتيجة لتكون أثقل –حسبه- لو سجل الهدف الأول.

وكشف بلماضي أن اللاعبين تأثروا كثيرا بهذه النتيجة، غير أنه ألقى خطابا تحفيزيا للعناصر الوطنية، حيث سيبدأ المنتخب الوطني في تحضير للمواجهة القادمة بجدية.

وأضاف بلماضي "صحيح نحن في بداية المنافسة لكن لم نكن نتمنى هذه النتيجة التي ستضعنا في ضغط أكبر".

وحول سلسلة المقابلات دون هزيمة، أكد الناخب الوطني أن هذا الأمر جيد باعتباره يدخل المنتخب الوطني في التاريخ ضمن كبار المنتخبات العالمية، غير أنه جدد التأكيد أن نتيجة اليوم سلبية بالنسبة له.