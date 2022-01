L’Algérie a fait un match nul aujourd’hui, au Stade de Japoma, près de Douala, face à la Sierra Leone, au score de 0/0 et rate son entrée à la CAN.

Le début d match a été compliqué pour les Fennecs qui ont perdu des occasions de marquer, notamment, par Atal.

Il fallait un sauvetage en catastrophe de Bedrane pour empêcher Buya de partir seul au but. Dans la foulée, la puissante reprise d’Alhaji Kamara dans la surface fusait juste à côté, puis Umaru Bangura se montrait à nouveau menaçant de la tête sur coup franc.

Les hommes de Djamel Belmadi peinaient, en dépit de la possession du ballon, largement en leur faveur, à se montrer réellement dangereux, suite à un manque de mouvements mais aussi à un adversaire bien en place avec, notamment, un Mohamed Kamara très inspiré dans ses sorties pour écarter le danger sur les ballons en profondeur dans le dos de sa défense.

Les algériens ont ensuite essayer d’élever le niveau de jeu, mais ont trouvé en face d’eux une défense solide et une attaque qui arrivaient à être une menace, notamment, avec Alhaji Kamara, dont le but a été refusé, suite à un hors-jeu.

Les Algériens haussaient enfin leur niveau, mais se heurtaient alors à un mur avec de nombreux centres et tirs repoussés, notamment par l’ex-international anglais Caulker, précieux pour sa première cape avec les Leone Stars. Trouvé dans le dos de la défense, Brahimi se procurait la plus grosse occasion algérienne mais il butait sur l’excellent Mohamed Kamara, qui se saisissait du ballon en deux temps sous la pression de Slimani. Mahrez manquait ensuite de clairvoyance en tirant sur le gardien sans parvenir à sanctionner sa sortie loin de son but, tandis que l’entrant Bendebka butait de nouveau sur Caulker.

Lui aussi sorti du banc, Benrahma manquait le cadre et la balle de match sur la fin, puis Bensebaini butait dans le temps additionnel sur un Mohamed Kamara infranchissable. Un 35e match consécutif sans défaite douloureux pour les Verts en attendant Guinée Equatoriale-Côte d’Ivoire mercredi dans l’autre match du groupe.

L'Algérie jouera son deuxième match, dimanche 16 janvier (20h00), face à la Guinée équatoriale avant de boucler la phase de poule face à la Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier à 17h00.