Le procureur de la république du pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers auprès du tribunal de Sidi M'hamed d'Alger, a requis aujourd'hui mardi une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, ainsi que pour l'ancien directeur des affaires honoraires de la présidence de la république Mokhtar Reqiq, en plus d'une amende d'un million de dinars, avec l'interdiction de présentation pour les cinque prochaines années en raison de poursuite engagées contre eux, et contre nombre d'anciens ministres et responsables dans l'affaire du groupement Metidji.

Cette même affaire dans laquelle 10 ans de prison ferme ont été requis par le parquet, ainsi qu'une amende de 8 millions de dinars a l'encontre du président directeur général du groupement Metidji, Mansour Metidji, et de son fils Hamza.

Le procureur général a également requis une peine de 8 années de prison ferme, ainsi qu'une amende d'un million de dinars à l'encontre des ex-ministres de l'agriculture Abdelkader Kadi et Abdelouheb Nouri.

La même peine a été sollicitée à l'encontre des hommes d'affaires Ali Heddad et Belabdi Mohamed.

Une peine de 5 années de prison ferme, accompagnée d'une amende d'un million de Dinars à également été retenue contre l'ancien ministre de l'agriculture Abdelkader Bouazqi, et l'ex-directeur de cabinet du ministère de l'intérieur Amrani Hanfaouu, ainsi qu'à l'encontre de l'ex wali d'Alger Abdelkader Zoukh, et des anciens ministres des transports et des travaux publics, Boujemaa Talai et Abdelghani Zeghlane.

Trois ans de prison ferme ont aussi été requis pour l'ancien directeur de la coopérative des grains secs de la wilaya de Sidi Belabés, Amara Noureddin.

Pour ce qui est des personnes morales, une amende d'une valeur de 32 millions de Dinars a été retenue pour le groupement Metidji, en plus d'une autre de plus de 20 millions à l'encontre des autres entreprises poursuivies, avec la décision de confiscation de tous les biens et réserves, et l’invalidation de tous les contrats de prestations.

Pour rappel les accusés dans cette affaire étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation en lien avec la corruption, notamment pour octroi d'avantages indus, financement de compagnes électorales avec des liquidités illicites, abus d’influence et de fonction et gaspillage de fonds publics. Le procès entamé hier lundi se poursuivra avec l'audition de la défense des accusés.