قام صباح اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال محمد بوسليماني بتكليف رشيد بسطام" بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي خلفا للسيدة " فضيلة بومريجة".

وحسب بيان لوزارة الاتصال، فقد جرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة، حيث أكد الوزير بالمناسبة أن هذا التغيير يأتي في إطار تكريس سنة التداول على المسؤولية في المؤسسات العمومية.

كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المديرة العامة السابقة، داعيا إلى مواصلة العمل بتظافر جهود كل إطارات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة. للإشارة، فقد شغل " بسطام" منصب مدير عام مساعد بذات المؤسسة.