تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي 2022، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع، عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر إلى 07 جانفي 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، والتى تورط فيها 295 شخصا.

وأضاف البيان، أن هذه العمليات، مكنت من حجز 13273,22 قنطار من المواد الغذائية، و40667 لتر من مادة زيت المائدة.