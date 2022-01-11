يواجه بعد قليل المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره السيراليوني بملعب " جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك لحساب أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسة أمم إفريقيا.

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*أول تغيير في تشكيلة منتخب سيراليون.

* الدقيقة الـ75 ، النتيجة 0-0.

*الدقيقة الـ 70 والنتيجة 0-0.

*الدقيقة الـ 65 والنتيجة 0-0.

* خروج سليماني، فغولي و براهيمي.

*تغييرات في صفوف المنتخب الجزائري بدخول بونجاح ، بولاية وبن دبكة.

* الدقيقة 60 والنتيجة 0-0.

*ركنية للمنتخب الوطني.

* الدقيقة الـ55 والنتيجة 0-0.

* براهيمي يضيع أول هدف محقق للجزائر.

*الدقيقة الـ 50 والنتيجة 0-0.

*إنطلاق الشوط الثاني.

* تغيير في صفوف المنتخب الوطني بدخول بلعمري وخروج بدران

* نهاية الشوط الأول 0-0.

* دقيقتان وقت إضافي.

*الدقيقة 45 والنتيجة 0-0.

*الدقيقة 40 والنتيجة 0- 0.

* خطأ ليوسف بلايلي في الدقيقة 37.

* أول بطاقة صفراء لبدران.

* الدقيقة 35 ، التعادل 0-0.

*الدقيقة 33 ، ركنية للمنتخب الجزائري.

* الدقيقة 30 والنتيجة 0-0.

*إنذار شفوي لبن سبعيني.

*25 دقيقة لعب والنتيجة 0-0.

*الدقيقة 22 ، فرصة خطيرة لسيراليون.

*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.

* الدقيقة 20 ، النتيجة 0-0.

* االدقيقة 18 ، النتيجة 0-0.

*15 الدقيقة ، النتيجة 0-0.

* ركنية ثانية للجزائر.

* ركنية للجزائر في الدقيقة التاسعة.

* الدقيقة الثامنة ، التعادل 0-0.

*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.

*انطلاق المباراة.

*الإستماع لنشيد منتخب سيراليون.

* الإستمتاع للنشيد الوطني الجزائري.

*دخول العناصر الوطنية أرضية الميدان من أجل عملية الإحماء.