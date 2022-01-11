يواجه بعد قليل المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره السيراليوني بملعب " جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك لحساب أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسة أمم إفريقيا.
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*أول تغيير في تشكيلة منتخب سيراليون.
* الدقيقة الـ75 ، النتيجة 0-0.
*الدقيقة الـ 70 والنتيجة 0-0.
*الدقيقة الـ 65 والنتيجة 0-0.
* خروج سليماني، فغولي و براهيمي.
*تغييرات في صفوف المنتخب الجزائري بدخول بونجاح ، بولاية وبن دبكة.
* الدقيقة 60 والنتيجة 0-0.
*ركنية للمنتخب الوطني.
* الدقيقة الـ55 والنتيجة 0-0.
* براهيمي يضيع أول هدف محقق للجزائر.
*الدقيقة الـ 50 والنتيجة 0-0.
*إنطلاق الشوط الثاني.
* تغيير في صفوف المنتخب الوطني بدخول بلعمري وخروج بدران
* نهاية الشوط الأول 0-0.
* دقيقتان وقت إضافي.
*الدقيقة 45 والنتيجة 0-0.
*الدقيقة 40 والنتيجة 0- 0.
* خطأ ليوسف بلايلي في الدقيقة 37.
* أول بطاقة صفراء لبدران.
* الدقيقة 35 ، التعادل 0-0.
*الدقيقة 33 ، ركنية للمنتخب الجزائري.
* الدقيقة 30 والنتيجة 0-0.
*إنذار شفوي لبن سبعيني.
*25 دقيقة لعب والنتيجة 0-0.
*الدقيقة 22 ، فرصة خطيرة لسيراليون.
*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.
* الدقيقة 20 ، النتيجة 0-0.
* االدقيقة 18 ، النتيجة 0-0.
*15 الدقيقة ، النتيجة 0-0.
* ركنية ثانية للجزائر.
* ركنية للجزائر في الدقيقة التاسعة.
* الدقيقة الثامنة ، التعادل 0-0.
*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.
*انطلاق المباراة.
*الإستماع لنشيد منتخب سيراليون.
* الإستمتاع للنشيد الوطني الجزائري.
*دخول العناصر الوطنية أرضية الميدان من أجل عملية الإحماء.