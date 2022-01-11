تعثر المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، في أولى مبارياته في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ولم يستطع زملاء القائد رياض محرز من الوصول إلى شباك منتخب سيراليون طيلة التسعين دقيقة رغم الفرص السانحة، لتنتهي المقابلة كما بدات بنتيجة سلبية.

وكان الشوط الأول كارثيا لأشبال بلماضي الذين تأثروا بالحرارة والرطوبة العاليتين، إضافة إلى أرضية ميدان ملعب جابوما الكارثية، حيث كاد الخصم يعقد مأمورية "الخضر" أكبر ويفتتح باب التسجيل.

في الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الوطني وسنحت له عدة فرص حقيقة، غير أن براهيمي، بن دبكة، بونجاح وبن رحمة لم يستطيعوا تجسيدها في شباك الحارس المتأق للمنافس الذي نال جائزة رجل المقابلة.

وبهذا يحصل "الخضر" على نقطة وحيدة رفقة سيراليون، في حين تجرى المواجهة الثانية عن المجموعة الخامسة غدا الأربعاء بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

الشيئ الإيجابي الوحيد في مقابلة اليوم كان محافطة المنتخب الوطني على سلسلة المقابلات المتتالية دون هزيمة ومعادلته رقم اسبانيا والبرازيل (35 مقابلة)، فيما تلقى إيطاليا في الصدارة بـ37 مقابلة.

وسيواجه حامل اللقب في ثاني مواجهة، الأحد المقبل، منتخب غينيا الاستوائية على نفس الملعب ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

مجريات المواجهة:

* نهاية المواجهة بالتعادل السلبي

* 3 دقائق إضافية.

*الدقيقة الـ 90 النتيجة 0-0.

* الدقيقة الـ87 والنتيجة 0-0.

* الدقيقة الـ 85 والنتيجة 0-0.

* تغيير ثاني في صفوف منتخب سيراليون.

*تغيير رابع في صفوف المنتخب الجزائري بدخول سعيد بن رحمة مكان هاريس بلقبلة .

* الدقيقة 80 والنتيجة 0-0.

*بطاقة صفراء للقائد عمرو بانغورا في الدقيقة 77.

*أول تغيير في تشكيلة منتخب سيراليون.

* الدقيقة الـ75 ، النتيجة 0-0.

*الدقيقة الـ 70 والنتيجة 0-0.

*الدقيقة الـ 65 والنتيجة 0-0.

* خروج سليماني، فغولي وبراهيمي.

*تغييرات في صفوف المنتخب الجزائري بدخول بونجاح، بولاية وبن دبكة.

* الدقيقة 60 والنتيجة 0-0.

*ركنية للمنتخب الوطني.

* الدقيقة الـ55 والنتيجة 0-0.

* براهيمي يضيع أول هدف محقق للجزائر.

*الدقيقة الـ 50 والنتيجة 0-0.

*إنطلاق الشوط الثاني.

* تغيير في صفوف المنتخب الوطني بدخول بلعمري وخروج بدران

* نهاية الشوط الأول 0-0.

* دقيقتان وقت إضافي.

*الدقيقة 45 والنتيجة 0-0.

*الدقيقة 40 والنتيجة 0- 0.

* خطأ ليوسف بلايلي في الدقيقة 37.

* أول بطاقة صفراء لبدران.

* الدقيقة 35 ، التعادل 0-0.

*الدقيقة 33 ، ركنية للمنتخب الجزائري.

* الدقيقة 30 والنتيجة 0-0.

*إنذار شفوي لبن سبعيني.

*25 دقيقة لعب والنتيجة 0-0.

*الدقيقة 22 ، فرصة خطيرة لسيراليون.

*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.

* الدقيقة 20 ، النتيجة 0-0.

* االدقيقة 18 ، النتيجة 0-0.

*15 الدقيقة ، النتيجة 0-0.

* ركنية ثانية للجزائر.

* ركنية للجزائر في الدقيقة التاسعة.

* الدقيقة الثامنة ، التعادل 0-0.

*مخالفة مباشرة لمنتخب سيراليون.

*انطلاق المباراة.

*الإستماع لنشيد منتخب سيراليون.

* الإستمتاع للنشيد الوطني الجزائري.

*دخول العناصر الوطنية أرضية الميدان من أجل عملية الإحماء.